Они еще и поют! В Челябинске водитель маршрутки дает концерты для своих пассажиров

СЕГОДНЯ 04:28 2019-02-21T04:28:03+03:00

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В последнее время водители маршрутных такси в Челябинской области удивляют оригинальностью. К примеру, мы писали, что в Магнитогорске угощают пассажиров конфетами, возят бесплатно по пятницам. А в Челябинске появился водитель-певец!

— Вечером ехала на маршрутке № 48 в микрорайон «Парковый». Маршрутка были битком, но мне досталось место около водителя. Водитель сказал: «Как вас много, пора включить музыку» и начал петь! Первая песня была «Подмосковные вечера». Мы немного подпевали ему. Жалко, что на видео не сняла, просто заслушалась. Голос волшебный. Это была самая лучшая поездка! — рассказала в ВК подписчица группы «Типичный Челябинск».

В комментариях написали челябинцы, которым тоже посчастливилось прокатиться с этим водителем. Они отозвались о нем, как о добром, позитивном, веселом и талантливом человеке. Однако, было и другое мнение.

— Тоже с ним ехала. Всю дорогу переживала, что водитель пьяный, — написала Ольга Обожина.

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ИСТОЧНИК KP.RU