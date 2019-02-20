Задержан бывший омбудсмен по правам человека в Челябинской области Севастьянов

СЕГОДНЯ 19:57 2019-02-20T19:57:24+03:00

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В Москве 20 февраля задержали экс-уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, в фирме которого последнее время работал юрист. Предварительно, Севастьянова обвиняют в попытке мошенничества.

О какой конкретно афере идет речь — пока неизвестно. Сообщается об «экстрадиции» Алексея Севастьянова в родной Челябинск — по месту совершения преступления.

Юриста называют «человеком команды Михаила Юревича». При нем в 2010 году он занял новый пост уполномоченного по правам человека и пробыл на нем пять лет. Далее занимался политикой и был членом партии «Родина».

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ИСТОЧНИК KP.RU