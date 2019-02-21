2019-02-21T04:27:38+03:00
Общество

В Челябинской области появилась пирамида для туристов

В нее заманивают дешевыми круизами и, конечно же, легким заработком
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Клуб обещает круизы за полценыКлуб обещает круизы за полценыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Последователи Мавроди, кажется, никогда не остановятся. До сих пор люди ведутся на замысловатые схемы и психологические крючки финансовых пирамид.

— В Миассе есть новый вид лохотрона, в который втягивают людей! Круизный клуб просит каждый месяц класть ему на счет по сто долларов, а там будут добивать вам еще свои сто. И в течение пяти лет вы можете отдыхать бесплатно на круизах за границей! — написал в группе «Инцидент Миасс» в ВК Семен Ветров.

В комментариях тут же обозначились участники этого клуба.

— Это не пирамида и не новый тип лохотрона, а международный клуб. Существует в 178 странах мира. Люди получают возможность экономить на отдыхе. А если вы чего-то не знаете, лучше разберитесь, — ответила Виктория Помыкалова.

Отметим, что, помимо взносов, еще одно условие членства в клубе — привести в него пять человек. И хотя бы один из них должен привести еще пять. И тогда вы сможете еще и зарабатывать! Так что признаки пирамиды на лицо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке имени Терешковой можно будет лежать на траве и читать электронные книги
Для медиков из Челябинской области поднимут возраст участников «земских» программ
Они еще и поют! В Челябинске водитель маршрутки дает концерты для своих пассажиров
В Челябинской области вторые сутки ищут хозяина автомобиля, под которым застрял котенок
«Трактор» проиграл «Торпедо», но вышел в плей-офф сезона 2018-2019
Задержан бывший омбудсмен по правам человека в Челябинской области Севастьянов
Жительницу Челябинска довела до истерики мышь, выпрыгнувшая из унитаза
«Трактор» точно будет играть в плей-офф КХЛ
Многодетным семьям в Челябинской области бесплатно поставят пожарные сигнализации
После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий
Новый национальный парк появится в Челябинской области
Средняя зарплата учителей в Челябинской области подбирается к 32 тысячам рублей
В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина
Цены на бензин в Челябинске не растут уже месяц
Tele2 настроила родительский контроль
Юным челябинцам поведают волшебную историю «Старик Хоттабыч» под звуки оркестра
Следователи обнародовали фото педофила, пристававшего к детям в Челябинске