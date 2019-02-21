В Челябинской области появилась пирамида для туристов

СЕГОДНЯ 04:27 2019-02-21T04:27:38+03:00

В нее заманивают дешевыми круизами и, конечно же, легким заработком

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Последователи Мавроди, кажется, никогда не остановятся. До сих пор люди ведутся на замысловатые схемы и психологические крючки финансовых пирамид.

— В Миассе есть новый вид лохотрона, в который втягивают людей! Круизный клуб просит каждый месяц класть ему на счет по сто долларов, а там будут добивать вам еще свои сто. И в течение пяти лет вы можете отдыхать бесплатно на круизах за границей! — написал в группе «Инцидент Миасс» в ВК Семен Ветров.

В комментариях тут же обозначились участники этого клуба.

— Это не пирамида и не новый тип лохотрона, а международный клуб. Существует в 178 странах мира. Люди получают возможность экономить на отдыхе. А если вы чего-то не знаете, лучше разберитесь, — ответила Виктория Помыкалова.

Отметим, что, помимо взносов, еще одно условие членства в клубе — привести в него пять человек. И хотя бы один из них должен привести еще пять. И тогда вы сможете еще и зарабатывать! Так что признаки пирамиды на лицо.

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ИСТОЧНИК KP.RU