«Трактор» проиграл «Торпедо», но вышел в плей-офф сезона 2018-2019
Эта игра ничего не решала для обеих команд. И «Трактор» и «Торпедо» за два тура до конца регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Нижегородцы в случае победы сохраняли за собой седьмое место, челябинцы, даже уступив торпедовцам, оставались на восьмом месте. Дело в том, что «Сибирь», которая наступала «Трактору» на пятки, проиграла «Автомобилисту», и осталась за чертой заветной восьмерки.
В Нижнем Новгороде «Трактор» подтвердил статус самой не забивающей команды лиги, так и не сумев «распечатать» ворота хозяев.
22 февраля в Челябинске черно-белые сыграют последний матч «регулярки» со СКА (начало в 19.00).
Определился и соперник «Трактора» в первом раунде плей-офф. Им стал екатеринбургский «Автомобилист».
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ИСТОЧНИК KP.RU