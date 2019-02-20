«Трактор» проиграл «Торпедо», но вышел в плей-офф сезона 2018-2019

СЕГОДНЯ 21:08 2019-02-20T21:08:34+03:00

Черно-белые не смогли «распечатать» ворота нижегордцев, но остались на восьмом месте регулярного чемпионата КХЛ

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Эта игра ничего не решала для обеих команд. И «Трактор» и «Торпедо» за два тура до конца регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Нижегородцы в случае победы сохраняли за собой седьмое место, челябинцы, даже уступив торпедовцам, оставались на восьмом месте. Дело в том, что «Сибирь», которая наступала «Трактору» на пятки, проиграла «Автомобилисту», и осталась за чертой заветной восьмерки.

В Нижнем Новгороде «Трактор» подтвердил статус самой не забивающей команды лиги, так и не сумев «распечатать» ворота хозяев.

22 февраля в Челябинске черно-белые сыграют последний матч «регулярки» со СКА (начало в 19.00).

Определился и соперник «Трактора» в первом раунде плей-офф. Им стал екатеринбургский «Автомобилист».

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ИСТОЧНИК KP.RU