В Челябинской области вторые сутки ищут хозяина автомобиля, под которым застрял котенок

СЕГОДНЯ 21:22 2019-02-20T21:22:40+03:00

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В соцсетях объявили спасательную операцию: котенок застрял под капотом машины в Челябинской области.

— Во дворе дома по ул. Керченской, 30 около забора детского сада стоит красная машина Лада Калина. Из-под капота второй день мяукает котенок. Скорее всего он находится, где двигатель. Водитель, отзовись! Пожалуйста, достаньте котенка!!! — написала в группе «Инцидент Миасс» в ВК Татьяна Малкова.

Кошки часто забираются под капоты авто в поисках тепла. В данном случае проблема в том, что люди не могут ни достать, ни прогнать животное из-под машины. Возможно, он вмерз лапками в лед, считают местные жители. Поэтому и мяукает — зовет на помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU