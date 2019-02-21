Для медиков из Челябинской области поднимут возраст участников «земских» программ

СЕГОДНЯ 04:58 2019-02-21T04:58:09+03:00

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В среду, 20 февраля, президент страны Владимир Путин призвал отказаться от возрастных ограничений для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До этого минздрав Челябинской области предложил повысить возраст участников до 55 лет (сейчас действует ценз — 50), сообщает пресс-служба областного минздрава.

— «Земские» программы уже позволили привлечь на село 617 медиков с высшим образованием и 59 специалистов со средним медицинским образованием. Однако на селе еще открыты 113 медицинских вакансий, — замечают в пресс-службе.

Участники программ получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Докторам платят из бюджета области и ФОМС, фельдшерам — за счет средств областного бюджета. С 2018 года получать выплаты также могут те медики, кто переехал работать в малые города с численностью населения до 50 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU