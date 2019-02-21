2019-02-21T07:40:27+03:00
Общество

Как долго простоит оттепель на Южном Урале

На юге области воздух прогреется до нуля градусов
Лидия ПЕСКОВА
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В воздухе запахло мартом.В воздухе запахло мартом.Фото: Алексей ФОКИН
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Минус два… минус четыре и точка! Такой, по данным Гидрометцентра, будет дневная температура в Челябинске до конца февраля.

Синоптики обещают, что погода в ближайшее время не принесет нам каких-либо потрясений. Дни будут стоять практически безветренные, иногда горожан порадует снег. Единственное огорчение — нехватка солнца. До конца месяца небо укрыто тучками, как в дождливые дни.

В конце этой недели ночи все еще теплые: до -10 градусов. Однако скоро ночные температуры опустятся. Так, в ночь на воскресенье, 24 февраля, похолодает до -14 градусов. А в ночь на среду, 28 февраля, уже до -18 градусов.

По области в эти дни примерно такая же температура. В пятницу, 22 февраля, на юге области дневной воздух прогреется до нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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