Как долго простоит оттепель на Южном Урале

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-21T07:40:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Минус два… минус четыре и точка! Такой, по данным Гидрометцентра, будет дневная температура в Челябинске до конца февраля.

Синоптики обещают, что погода в ближайшее время не принесет нам каких-либо потрясений. Дни будут стоять практически безветренные, иногда горожан порадует снег. Единственное огорчение — нехватка солнца. До конца месяца небо укрыто тучками, как в дождливые дни.

В конце этой недели ночи все еще теплые: до -10 градусов. Однако скоро ночные температуры опустятся. Так, в ночь на воскресенье, 24 февраля, похолодает до -14 градусов. А в ночь на среду, 28 февраля, уже до -18 градусов.

По области в эти дни примерно такая же температура. В пятницу, 22 февраля, на юге области дневной воздух прогреется до нуля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU