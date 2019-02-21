2019-02-21T09:03:38+03:00
Происшествия

На Южном Урале задержан гастарбайтер с фальшивым российским паспортом

Подлог заметили сотрудники ГИБДД
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Подозрительного мужчину уже задержали.Подозрительного мужчину уже задержали.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ашинском районе будут судить 39-летнего иностранца, который купил себе российский паспорт с чужими личными данными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Подлог заметили сотрудники ГИБДД, которые остановили машину иностранца для проверки. Поддельный паспорт тут же изъяли, а на хозяина документа завели уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, — замечают в пресс-службе.

Однако этим, скорее всего, дело не ограничится. Решившегося на подлог гастарбайтера выдворят из России. На период следствия его взяли под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День защитника Отечества юные челябинцы отметят пробегом Памяти воинов Уральских лыжных батальонов
Посылки и письма челябинцев будут приходить адресатам на сутки раньше
Как долго простоит оттепель на Южном Урале
В парке имени Терешковой можно будет лежать на траве и читать электронные книги
Для медиков из Челябинской области поднимут возраст участников «земских» программ
Они еще и поют! В Челябинске водитель маршрутки дает концерты для своих пассажиров
В Челябинской области появилась пирамида для туристов
В Челябинской области вторые сутки ищут хозяина автомобиля, под которым застрял котенок
«Трактор» проиграл «Торпедо», но вышел в плей-офф сезона 2018-2019
Задержан бывший омбудсмен по правам человека в Челябинской области Севастьянов
Жительницу Челябинска довела до истерики мышь, выпрыгнувшая из унитаза
«Трактор» точно будет играть в плей-офф КХЛ
Многодетным семьям в Челябинской области бесплатно поставят пожарные сигнализации
После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий
Новый национальный парк появится в Челябинской области
Средняя зарплата учителей в Челябинской области подбирается к 32 тысячам рублей
В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина
Цены на бензин в Челябинске не растут уже месяц
Tele2 настроила родительский контроль
Юным челябинцам поведают волшебную историю «Старик Хоттабыч» под звуки оркестра
Следователи обнародовали фото педофила, пристававшего к детям в Челябинске