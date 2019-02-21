На Южном Урале задержан гастарбайтер с фальшивым российским паспортом

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-21T09:03:38+03:00

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В Ашинском районе будут судить 39-летнего иностранца, который купил себе российский паспорт с чужими личными данными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Подлог заметили сотрудники ГИБДД, которые остановили машину иностранца для проверки. Поддельный паспорт тут же изъяли, а на хозяина документа завели уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, — замечают в пресс-службе.

Однако этим, скорее всего, дело не ограничится. Решившегося на подлог гастарбайтера выдворят из России. На период следствия его взяли под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU