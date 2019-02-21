2019-02-21T09:29:34+03:00
Общество

День защитника Отечества юные челябинцы отметят пробегом Памяти воинов Уральских лыжных батальонов

Традиционные всероссийские соревнования пройдут в столице Южного Урала 23 и 24 февраля
Алексей МИКУШИН
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Соревнования пройдут в лыжном комплексе "Карпов пруд".Соревнования пройдут в лыжном комплексе "Карпов пруд".Фото: Алексей МИКУШИН
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В разные годы на старт этих состязаний выходили многие известные спортсмены, чемпионы мира, Олимпийских игр — молодые Елена Вяльбе, Светлана Ишмуратова, Алексей Прокуроров, другие именитые атлеты.

— Соревнования пройдут в Челябинске в 42-й раз и будут посвящены Дню защитника Отечества. Это единственные подобные состязания в России. В советские годы они собирали спортсменов со всей страны — от Магадана до Калининграда. Лыжников приветствовали участники Великой Отечественной войны, воевавшие в таких армейских подразделениях. В этом году на лыжню выйдут юные спортсмены 13-14 лет, которые только начинают свой путь в спорте, — рассказал директор челябинской СШОР №5 Владимир Воронов.

Чтобы сохранить память о подвигах военных лет, в школе создали музей воинской славы. Здесь есть экспозиции, посвященные формированию и участию в боевых действиях воинов Уральских лыжных батальонов. На стендах — письма солдат, личные вещи, боевые награды, другие интересные экспонаты времен Великой Отечественной. Все экспонаты были собраны во время экспедиций поисковых отрядов.

Кстати, соревнования, которые пройдут 23 и 24 февраля, состоятся в том месте, где бойцы, под руководством инструкторов, в годы войны проводили занятия и тренировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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