День защитника Отечества юные челябинцы отметят пробегом Памяти воинов Уральских лыжных батальонов
В разные годы на старт этих состязаний выходили многие известные спортсмены, чемпионы мира, Олимпийских игр — молодые Елена Вяльбе, Светлана Ишмуратова, Алексей Прокуроров, другие именитые атлеты.
— Соревнования пройдут в Челябинске в 42-й раз и будут посвящены Дню защитника Отечества. Это единственные подобные состязания в России. В советские годы они собирали спортсменов со всей страны — от Магадана до Калининграда. Лыжников приветствовали участники Великой Отечественной войны, воевавшие в таких армейских подразделениях. В этом году на лыжню выйдут юные спортсмены 13-14 лет, которые только начинают свой путь в спорте, — рассказал директор челябинской СШОР №5 Владимир Воронов.
Чтобы сохранить память о подвигах военных лет, в школе создали музей воинской славы. Здесь есть экспозиции, посвященные формированию и участию в боевых действиях воинов Уральских лыжных батальонов. На стендах — письма солдат, личные вещи, боевые награды, другие интересные экспонаты времен Великой Отечественной. Все экспонаты были собраны во время экспедиций поисковых отрядов.
Кстати, соревнования, которые пройдут 23 и 24 февраля, состоятся в том месте, где бойцы, под руководством инструкторов, в годы войны проводили занятия и тренировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU