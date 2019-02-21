Полицейские из Челябинска не дали вору прокутить украденные деньги в Сочи

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-21T10:13:28+03:00

Преступника и его подельников задержали и отдали правосудию

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Трое молодчиков (младшему 22 года, старшему 26) усердно грабили горожан, угрожая ножом, пока полиция не задержала их при попытке скрыться от правосудия за пределами области, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

— Трое преступников уже имеют судимость за аналогичные преступления. На этот раз им придется ответить за два эпизода. Сначала они похитили ноутбук, деньги и золото, придя в гости к знакомому. Потерпевшему парню преступники угрожали ножом. Позже выпотрошили карманы подвозившего их таксиста, — рассказывают в пресс-службе.

Преступники даже не избавились от орудия преступления - ножика. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинску.

Естественно, потерпевшие обратились в полицию. Преступники попытались сбежать из города. Однако всех троих задержали. Одного поймали на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону, когда он собирался сесть в поезд до Сочи. Остальные попались на территории Челябинской и Курганской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU