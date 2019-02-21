Приставы рассказали, как осужденный глава Копейска Вячеслав Истомин отдает долги государству

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-21T12:53:00+03:00

На работу в колонии он пока не устроился, пришлось пустить с молотка его иномарку

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Бывший глава Копейска Вячеслав Истомин почти два года находится за решеткой — отбывает срок за коррупцию. А судебные приставы продолжают взыскивать с него пятимиллионный штраф. На днях долг Истомина уменьшился сразу на 479 тысяч рублей, так как приставам удалось продать машину бывшего чиновника Toyota Camry.

— Счета осужденного заблокированы. До этого с них списывались небольшие суммы от 10 рублей до девяти тысяч. В случае трудоустройства экс-чиновника в ИК-6 мы имеем право удерживать часть зарплаты, однако денег с зарплаты не поступало, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В июне 2018 года суд разрешил Вячеславу Истомину выплачивать долг в рассрочку по 83 тысячи рублей ежемесячно. С августа 2018 года деньги начали поступать на депозитный счет судебных приставов регулярно. В общей сложности в бюджет России уже направлено 498 тысяч рублей.

Параллельно судебные приставы готовили документы для оценки и дальнейшей реализации арестованного судом имущества — автомобиля Toyota Camry и мотовездехода Polaris. Автомобиль уже продан с торгов. На очереди — мотовездеход. За него могут выручить еще около 200 тысяч рублей.

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Вячеслава Истомина признали виновным в коррупции и взяли под стражу в зале суда (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/611869" frameborder="0"></iframe> Экс-мэру Копейска Вячеславу Истомину вынесли приговор за взятки.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU