Приставы рассказали, как осужденный глава Копейска Вячеслав Истомин отдает долги государству
Бывший глава Копейска Вячеслав Истомин почти два года находится за решеткой — отбывает срок за коррупцию. А судебные приставы продолжают взыскивать с него пятимиллионный штраф. На днях долг Истомина уменьшился сразу на 479 тысяч рублей, так как приставам удалось продать машину бывшего чиновника Toyota Camry.
— Счета осужденного заблокированы. До этого с них списывались небольшие суммы от 10 рублей до девяти тысяч. В случае трудоустройства экс-чиновника в ИК-6 мы имеем право удерживать часть зарплаты, однако денег с зарплаты не поступало, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
В июне 2018 года суд разрешил Вячеславу Истомину выплачивать долг в рассрочку по 83 тысячи рублей ежемесячно. С августа 2018 года деньги начали поступать на депозитный счет судебных приставов регулярно. В общей сложности в бюджет России уже направлено 498 тысяч рублей.
Параллельно судебные приставы готовили документы для оценки и дальнейшей реализации арестованного судом имущества — автомобиля Toyota Camry и мотовездехода Polaris. Автомобиль уже продан с торгов. На очереди — мотовездеход. За него могут выручить еще около 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU