2019-02-21T14:34:27+03:00
Общество

Жителей Челябинска зовут отметить День защитника Отечества на коньках

Праздничные массовые катания в «Уральской молнии» пройдут 22 февраля на вечернем сеансе
Алексей МИКУШИН
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Такие тематические вечера в ледовом дворце уже стали традицией. Например, в Хэллоуин, День всех влюбленных, День студента, 8 марта. 22 февраля праздничные массовые катания будут посвящены Дню защитника Отечества.

В дирекции ледового дворца «Уральская молния» рассказали, что в этот день во время вечернего сеанса с 19.00 до 21.00 для всех мужчин будут организованы веселые конкурсы, а победителям вручат полезные подарки. Спонсоры вечера подготовили и специальную музыкально-патриотическую программу.

На праздник приглашаются все желающие. Организаторы говорят, что такой вечер на коньках станет прекрасным подарком для сильной половины человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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