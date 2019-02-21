2019-02-21T15:12:19+03:00
Общество

16-летнюю девушку с татуировкой, которая пропала в Магнитогорске две недели назад, нашли

Об этом объявили в соцсети родные беглянки
Ирина КАРЕЛИНА
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Девушка нашлась. Фото: Легион-спасДевушка нашлась. Фото: Легион-спас
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Несовершеннолетняя девушка сбежала из дома 7 февраля. Не взяла с собой никаких вещей, кроме телефона. Да и тот отключила. Две недели ее искали родные, полиция и отряд «Легион-СПАС». Чуть ли не каждый день ориентировку кидали в соцсети. Смазливое личико, татуировка между указательным и средним пальцем в виде надписи на английском языке, спортивный стиль.

— Красивая девчонка. Как бы чего с ней не случилось! — переживали пользователи соцсетей.

Некоторые, якобы знакомые с ней лично, писали в комментариях, что девчушка не из примерных: гуляла допоздна с подозрительной компанией, курила, терялась уже не раз. Однако, родные отрицали эту информацию.

В школе девушка тоже не появлялась. Одноклассники уверяли, что не видели ее. Однако, говорят, в соцсетях она была активна.

— Вчера заходила к ней на страницу. Жива девочка, правда статус поставила, что замужем. это как так в 16 лет? — написала в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Нина.

И вот сегодня, 21 февраля, родственники девушки написали в соцсетях, что она нашлась.

— Да, сегодня нашли ее. Жива и здорова, — подтвердили информацию журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Подробности скитаний беглянки не раскрывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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