16-летнюю девушку с татуировкой, которая пропала в Магнитогорске две недели назад, нашли
Несовершеннолетняя девушка сбежала из дома 7 февраля. Не взяла с собой никаких вещей, кроме телефона. Да и тот отключила. Две недели ее искали родные, полиция и отряд «Легион-СПАС». Чуть ли не каждый день ориентировку кидали в соцсети. Смазливое личико, татуировка между указательным и средним пальцем в виде надписи на английском языке, спортивный стиль.
— Красивая девчонка. Как бы чего с ней не случилось! — переживали пользователи соцсетей.
Некоторые, якобы знакомые с ней лично, писали в комментариях, что девчушка не из примерных: гуляла допоздна с подозрительной компанией, курила, терялась уже не раз. Однако, родные отрицали эту информацию.
В школе девушка тоже не появлялась. Одноклассники уверяли, что не видели ее. Однако, говорят, в соцсетях она была активна.
— Вчера заходила к ней на страницу. Жива девочка, правда статус поставила, что замужем. это как так в 16 лет? — написала в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Нина.
И вот сегодня, 21 февраля, родственники девушки написали в соцсетях, что она нашлась.
— Да, сегодня нашли ее. Жива и здорова, — подтвердили информацию журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск в поисковом отряде «Легион-СПАС».
Подробности скитаний беглянки не раскрывают.
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ИСТОЧНИК KP.RU