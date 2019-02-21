На границе Челябинской области задержали фуру с конфетами Порошенко
На пропускном пункте «Бугристое», расположенном на границе Челябинской области и Казахстана, задержали фуру с конфетами «Roshen». Украинские сладости, изготовленные на фабрике, которую основал Порошенко, не пустили в Россию.
— Эта категория товаров запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства РФ от 29-го декабря 2018 года, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе челябинской таможни.
И хотя водитель, который вез 383 коробки украинских конфет, утверждал, что не знал, что они под запретом, его машину развернули обратно в Казахстан. Водителя оштрафовали.
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Конфеты Порошенко не пустили в Челябинск..Видео: челябинская таможня.
ИСТОЧНИК KP.RU