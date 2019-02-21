В Челябинской области водитель фуры уснул за рулем
Хорошо, что обошлось без жертв. В четверг, 21 февраля, около 17.00, в районе поселка Бугристое Троицкого района с дороги сошла фура. Водитель многотонного автомобиля уснул за рулем. В момент ЧП поблизости на трассе никого не было. Грузовик увяз в больших снегах.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», автомобиль, сошедший на 141 километре федеральной автодороги А-310, силами ФКУ Упрдор «Южный Урал» откопали и помогли встать на маршрут.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей во избежание ДТП соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и быть внимательным за рулем.
Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.
Хорошо, что обошлось без жертв. Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал".
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