В Челябинской области водитель фуры уснул за рулем

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-21T17:28:08+03:00

ЧП случилось на федеральной трассе в Троицком районе

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Хорошо, что обошлось без жертв. В четверг, 21 февраля, около 17.00, в районе поселка Бугристое Троицкого района с дороги сошла фура. Водитель многотонного автомобиля уснул за рулем. В момент ЧП поблизости на трассе никого не было. Грузовик увяз в больших снегах.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», автомобиль, сошедший на 141 километре федеральной автодороги А-310, силами ФКУ Упрдор «Южный Урал» откопали и помогли встать на маршрут.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей во избежание ДТП соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и быть внимательным за рулем.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Хорошо, что обошлось без жертв. Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал".

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