Челябинец изготовил к турниру силачей специальное печенье

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-21T17:33:02+03:00

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«Зимние богатырские игры» перенесены на 23 февраля. Причина была уважительная — в начале месяца организатор турнира Эльбрус Нигматуллин перенес операцию аппендицита.

После операции Эльбрус не терял времени и быстро восстанавливался. В больницу ему принесли шагомер, и атлет мерил шаги по просторным больничным коридорам — по 4,5 тысячи метров в день. Перед выпиской Эльбруса понесло, и он установил рекорд, прошагав по больнице за день девять с половиной километров!

Турнир состоится в центральном карьере парка им. Ю. Гагарина в 13.00. В нем примут участие сильнейшие атлеты России, которые будет переносить, поднимать и толкать (атлетический «керлинг») спортивные снаряды, выпиленные изо льда.

Такой турнир проводится в нашей стране впервые. Один из челябинских предпринимателей, проникнувшись духом зимнего богатырского турнира, изготовил фирменные пряники, которыми будут угощать самых маленьких зрителей турнира — детей. На пряниках видно тиснение — ELBRUSTEAM. Эльбрус сказал, что этот поступок тронул его до глубины души.

Эмоции на турнире, видимо, тоже будут нешуточные.

ИСТОЧНИК KP.RU