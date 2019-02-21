В Магнитогорске объявлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-21T17:40:17+03:00

Сотрудники МЧС еще чаще будут выходить в рейды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Магнитогорске введен особый противопожарный режим. К такому решению администрацию города подтолкнул всплеск техногенных пожаров и рост числа пострадавших на них, сообщает пресс-служба администрации города.

С начала года в Магнитогорске произошло 92 возгорания, что на 50 случаев больше аналогичного периода прошлого года. Семь человек погибли в огне. Чаще всего пожары связаны с неисправностями печи, а также с коротким замыканием электропроводки.

Особый противопожарный режим предполагает усиление профилактики. Пожарные будут чаще выходить в народ с профилактическими беседами, проверять состояние печей в частных домах и электропроводки. Будет также усилена работа по установке датчиков пожарной безопасности и огнетушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU