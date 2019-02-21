В центре Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в опору моста
ЧП случилось в девятом часу вечера в четверг, 21 февраля, на проспекте Ленина, в районе остановки «Бизнес-дом «Спиридонов», сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам горожан, маршрутка № 123, идущая с пассажирами в сторону Копейска, врезалась в опору моста. Никто не погиб, но есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь.
— Мы ехали мимо в своей машине, слушали музыку из колонок. И сквозь нее услышали звук удара, — пишут челябинцы с социальных сетях.
— Проезжали мимо. Видели, как водитель в шоке пытался вылезти из кабины. Люди в салоне держались за лица, за головы...
Восстановить ход событий помогла запись камер видеонаблюдения. На ролике хорошо видно, что маршрутка едет по крайней левой полосе со стороны остановки "Спорттовары". У бизнес-дома "Спиридонов" машина не притормаживает, а продолжает путь. Вероятно, водитель крутит баранку "на автопилоте" и просто не замечает препятствия в темноте.
В отделении пропаганды городской ГИБДД нам пообещали прокомментировать ситуацию позже. Информация обновляется.
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Маршрутка № 123 на проспекте Ленина врезалась в опору моста..Видео: социальные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU