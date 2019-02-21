В центре Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в опору моста

СЕГОДНЯ 19:08 2019-02-21T19:29:13+03:00

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ЧП случилось в девятом часу вечера в четверг, 21 февраля, на проспекте Ленина, в районе остановки «Бизнес-дом «Спиридонов», сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, маршрутка № 123, идущая с пассажирами в сторону Копейска, врезалась в опору моста. Никто не погиб, но есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь.

— Мы ехали мимо в своей машине, слушали музыку из колонок. И сквозь нее услышали звук удара, — пишут челябинцы с социальных сетях.

— Проезжали мимо. Видели, как водитель в шоке пытался вылезти из кабины. Люди в салоне держались за лица, за головы...

Восстановить ход событий помогла запись камер видеонаблюдения. На ролике хорошо видно, что маршрутка едет по крайней левой полосе со стороны остановки "Спорттовары". У бизнес-дома "Спиридонов" машина не притормаживает, а продолжает путь. Вероятно, водитель крутит баранку "на автопилоте" и просто не замечает препятствия в темноте.

В отделении пропаганды городской ГИБДД нам пообещали прокомментировать ситуацию позже. Информация обновляется.

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Маршрутка № 123 на проспекте Ленина врезалась в опору моста..Видео: социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU