Житель Челябинской области снял на видео «летающих» собак
В соцсетях появилось забавное видео с комментарием от автора: «В этом видео все нормально, просто собачки научились летать. Ничего необычного». В кадре — дворовые песики весело резвятся друг с другом, бегая… по крышам домов. Дело происходит в частном секторе в селе Кременкуль Челябинской области.
Житель Челябинской области снял на видео «летающих» собак.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» удивляются: «Как они туда попали? Будто и вправду взлетели!»
Кто-то обеспокоился судьбой домашних животных.
— Ведь мы переживаем за детей, играющих на крышах. Собачки также могут упасть, — прокомментировала Алла Носова.Однако, по видео понятно, что песикам такая забава не в новинку. И с координацией у них очень хорошо.
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ИСТОЧНИК KP.RU