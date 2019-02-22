«Годовалого малыша так швырять?!»: в соцсетях обсуждают прогулку матери с ребенком в Магнитогорске
В группе «Черное&Белое Магнитогорск» Татьяна Уакбаева опубликовала видео, которое сняла из окна своей квартиры. Ее возмутила женщина, которая странно гуляла со своим малышом.
— Сегодня наблюдала мамочку около переулка Советского. Годовалого малыша так швырять! Ужас! — написала она в соцсети.
На кадрах женщина берет ребенка в комбинезончике за шиворот и бросает в снег. И так много раз. Реакция малыша неизвестна, но скорее всего… ему нравится. Действительно, многие подписчики группы написали, что не видят в этом никакого «швыряния», а просто мама играет с ребенком. Многие даже сочли видео умилительным. Но были и те, кто поддержал Татьяну: мол, так нельзя.
«Годовалого малыша так швырять?!»: в соцсетях обсуждают прогулку матери с ребенком в Магнитогорске.
— Это не кукла, чтобы так швырять! — прокомментировала Елена Шипилова.
Как говорится, сколько людей — столько и мнений.
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ИСТОЧНИК KP.RU