2019-02-22T06:23:52+03:00
Общество

Родители требуют закрыть все школы в Челябинской области

В регионе продолжают бушевать вирусы
Ирина КАРЕЛИНА
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Во многих школах уже ввели карантин.Во многих школах уже ввели карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Златоусте Челябинской области объявлен карантин. Школы переведены на дистанционное обучение с 20 по 26 февраля включительно. Однако, во многих других городах региона дети продолжают учиться, не смотря на эпидемическую ситуацию. Родители возмущаются и требуют закрыть все школы.

— В городе закрыли три школы из шести. Почему не закрывают другие? Эпидемия распространяется по городу! Чего дожидаются? Дети приходят с больничного в школу и опять уходят на больничный! — написал в группе «ВКонтакте» житель города Трехгорный.

Напомним, что в Челябинске на карантин закрывались более 10 школ в то время, как в остальных продолжались занятия. Родительские чаты взрываются от возмущений: «Все болеют! Почему нас не закроют?!» Мамы и папы переживают за здоровье своих детей. Болеет действительно много. В Скорую можно дозвониться с трудом — столько вызовов! Однако, во многих классах на больничном сидят всего по два — три ребенка, а это около 10 процентов. Для карантина должна отсутствовать треть учащихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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