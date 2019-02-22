Жительница Магнитогорска требует убрать птичьи гнезда с деревьев

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-22T06:14:09+03:00

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«Уважаемая администрация Магнитогорска! Решите, пожалуйста, нашу проблему с гнездами во дворе: их у нас 16. Три года писали заявление в ЖЭУ-26, чтобы убрали гнезда. Детей страшно на площадку пускать, так как ветки падают. Да и сороки носят с мусорки всякую гадость. И это безобразие находится во дворе дома №8 в переулке Советском. Даже в парках нет гнезд!».

Это обращение жительница Магнитогорска выложила в группу «Черное&Белое Магнитогорск» и иллюстрировала фото. На деревьях во дворе — по-зимнему пустые дома пернатых, замершие в ожидании весны и прилета хозяев. Деревья во дворе высокие. Чем помешали разгневанной жительнице птицы?

Подписчики паблика соцсети оказались любителями живой природы. Гневный пост они «приправили» недоуменными комментариями:

Екатерина: «А солнышко вам не убавить??? А то, наверное, ярко светит?».

Puma Puma: «Спилите все деревья, перестреляйте птиц! Автор, вы в своем ли уме?».

Яна : «Однажды в нашем дворе весной спилили все деревья, на них было много гнезд с птенцами. Все птенцы погибли. Мой сын несколько дней плакал. Чем они вам помешали?».

Автору поста напомнили, что во времена Мао Цзедуна в Китае перестреляли всех воробьев: решили, что это «грязная бестолковая птица».А потом в Поднебесной случилась экологическая катастрофа: миллионы гектаров посевов агрокультур были уничтожены насекомыми-вредителями. Пернатых китайцам пришлось закупать в соседних странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU