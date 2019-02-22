В Челябинске принципиальная пенсионерка на внедорожнике перегородила дорогу

СЕГОДНЯ 06:22 2019-02-22T06:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Суровая челябинская пенсионерка поставила свой внедорожник Toyota Land Cruiser посреди узкой дороги так, что его не обойти и не объехать. Но женщину это ничуть не беспокоит: она сидит в машине, курит и смотрит в мобильник. А всех возмущенных посылает на три буквы. Один из автомобилистов снял словесную перепалку с автоледи на видео и выложил в соцсети. Мы не можем опубликовать ее из-за большого количества нецензурных слов.

— Как вам такое «взаимоуважение»? В Ленинском районе принципиальная бабуля встала посреди дороги и никого не пропускала! − написал автомобилист в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП».

Подписчики группы поддержали возмущения автора поста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU