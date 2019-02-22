В Челябинске принципиальная пенсионерка на внедорожнике перегородила дорогу
Суровая челябинская пенсионерка поставила свой внедорожник Toyota Land Cruiser посреди узкой дороги так, что его не обойти и не объехать. Но женщину это ничуть не беспокоит: она сидит в машине, курит и смотрит в мобильник. А всех возмущенных посылает на три буквы. Один из автомобилистов снял словесную перепалку с автоледи на видео и выложил в соцсети. Мы не можем опубликовать ее из-за большого количества нецензурных слов.
— Как вам такое «взаимоуважение»? В Ленинском районе принципиальная бабуля встала посреди дороги и никого не пропускала! − написал автомобилист в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП».
Подписчики группы поддержали возмущения автора поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU