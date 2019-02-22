2019-02-22T07:33:44+03:00
Общество

В МЧС наградили спасителей Вани Фокина, который выжил после взрыва газа в доме Магнитогорска

А самого малыша зачислили в центр «Лидер»
Ольга АНТОНОВА
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Спасатель Петр Гриценко получает ведомственную награду за спасение Ванюшки. Фото: mchs.gov.ruСпасатель Петр Гриценко получает ведомственную награду за спасение Ванюшки. Фото: mchs.gov.ru
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Годовалый житель Магнитогорска Ванечка Фокин вместе с мамой, папой и старшим братом обживает новую квартиру. У родителей героической малявки, 35 часов на трескучем морозе проведшего под завалами рухнувшего от взрыва газа подъезда, много забот. Ванечка проходит реабилитацию: врачи восстанавливают мышечную силу ножек. Полтора месяца мальчик провел в гипсе, в московской клинике доктора Рошаля.

А в столице глава МЧС России Евгений Зиничев вручил ведомственные награды двум спасателям Центра «Лидер», которые достали Ванюшку из-под бетонных обломков.

Пресс-служба ведомства сообщает, что знак отличия МЧС России — крест «За доблесть» — вручен начальнику Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС полковнику Петру Гриценко и заместителю начальника отдела медико-спасательного отдела майору медицинской службы Анатолию Чумичеву.

Кстати, Ванюшка символически зачислен в Центр «Лидер». Во время выписки из клиники доктора Рошаля малышу вручили комбинезон его размера корпоративного синего цвета. На груди вышита ванина фамилия и инициалы. На спинке — эмблема «Лидера».

Кто знает, вдруг, малыш и вправду станет спасателем, когда вырастет?

Вся семья в сборе: Ванюшка дома, с родителями и старшим братом. Фото: Евгений Фокин.

Вся семья в сборе: Ванюшка дома, с родителями и старшим братом. Фото: Евгений Фокин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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