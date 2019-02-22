На железнодорожном вокзале Челябинска весь багаж просветят рентгеном

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-22T09:04:08+03:00

Вокзал Челябинска один из самых красивых в России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Железнодорожный вокзал Челябинска ждет масштабная реконструкция. Работы начнутся уже в апреле, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Первый этаж вокзала поделят на две части: в правом крыле будет находиться кассовый зал, в левом — камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Застекленные кассы станут открытыми, появится электронная очередь. Станет больше сидений. Сюда же с нулевого этажа перенесут и камеры хранения. А для инвалидов оборудуют комнату отдыха.

У центрального входа появятся рентгеновские установки для досмотра багажа — как в аэропорте. Также модернизируют видеонаблюдение и охранную сигнализацию, инженерные сети.

А еще на вокзале реконструируют три платформы: их поднимут до уровня входа в вагоны. Над каждой платформой установят навесы.

Напомним, современное здание вокзала в Челябинске построено по индивидуальному проекту в 1965 году. В 2005 здесь уже проводили масштабную реконструкцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU