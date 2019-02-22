2019-02-22T09:49:30+03:00
Общество

Энергетики перестали выставлять челябинцам пеню за свет

«Комсомолка» узнала, временное ли это послабление или навсегда
Ольга АНТОНОВА
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Хоть пеню и заморозили, оплачивать потребленную электроэнергию мы обязаны по закону.Хоть пеню и заморозили, оплачивать потребленную электроэнергию мы обязаны по закону.Фото: Александр ГЛУЗ
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С 1 января электроснабжением Челябинска занимается МРСУ Урала. Пока система начисления оплаты за потребленную электроэнергию в стадии наладки.

— Потому руководством «МРСК Урала» решено приостановить начисление пени потребителям Челябинской области с января по апрель 2019 года для исключения негативных последствий для жителей в период настройки системы начисления платежей, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе компании.

Сейчас некоторые потребители могут получить квиточки с двойными начисленными штрафами. Оплачивать второй раз пеню не нужно.

Энергетики готовы ответить на все вопросы челябинцев и по начислениям, и по штрафным санкциям, и по возможному перерасчету. Связаться можно так:

— по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);

— через онлайн-чат на сайте ОАО «МРСК Урала»;

— по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru;

— написать обращение в интернет-приемную» на сайте компании

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ИСТОЧНИК KP.RU

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