Энергетики перестали выставлять челябинцам пеню за свет
С 1 января электроснабжением Челябинска занимается МРСУ Урала. Пока система начисления оплаты за потребленную электроэнергию в стадии наладки.
— Потому руководством «МРСК Урала» решено приостановить начисление пени потребителям Челябинской области с января по апрель 2019 года для исключения негативных последствий для жителей в период настройки системы начисления платежей, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе компании.
Сейчас некоторые потребители могут получить квиточки с двойными начисленными штрафами. Оплачивать второй раз пеню не нужно.
Энергетики готовы ответить на все вопросы челябинцев и по начислениям, и по штрафным санкциям, и по возможному перерасчету. Связаться можно так:
— по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);
— через онлайн-чат на сайте ОАО «МРСК Урала»;
— по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru;
— написать обращение в интернет-приемную» на сайте компании
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ИСТОЧНИК KP.RU