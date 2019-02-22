В Кыштым привезли мощи Святителя Николая Чудотворца
Святитель Николай — один из самых почитаемых святых. Он жил в IV веке на территории современной Анталии (Турция), был священником и, по преданию, совершал многочисленные чудеса.
Христиане свидетельствуют о том, что святой отвечает на их молитвы и просьбы о помощи — не зря же его называют Чудотворцем.
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых христианского мира. Он считается покровителем путешественников, мореплавателей, сирот и заключенных. Ему молятся семьи, мечтающие о ребеночке.
В Кыштым мощи Святителя прибыли в пятницу, 22 февраля. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», в храме Рождества Христова доступ с мощам открыт с 12.00 сегодняшнего дня. В восстанавливаемом соборе святыня пробудет до полудня 4 марта. Все эти дни собор будет открыт с 7.30 до 21.00.
Кстати, для поклонения мощам Николая Чудотворца челябинцам не обязательно отправляться в Кыштым. Постоянно эта святыня пребывает в нашем городе в храме Василия Великого (пр. Ленина, 5). Так что, уже с 5 марта мощи вернутся на место.
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ИСТОЧНИК KP.RU