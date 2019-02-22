Воспитанница приюта умерла, вернувшись из школы в Челябинской области
Это случилось в Троицке в четверг, 21 февраля. Воспитанница приюта вернулась из школы и упала замертво. Реанимировать девочку, которой было всего одиннадцать лет, бригада скорой не смогла, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
В этот день девочка жаловалась на головную боль, а потом потеряла сознание. Есть ли в этой истории криминальная подоплека, сейчас выясняет Следственный комитет. Пока известно, что следов насилия на теле девочки не обнаружено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU