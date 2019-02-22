Воспитанница приюта умерла, вернувшись из школы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-22T10:13:53+03:00

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Это случилось в Троицке в четверг, 21 февраля. Воспитанница приюта вернулась из школы и упала замертво. Реанимировать девочку, которой было всего одиннадцать лет, бригада скорой не смогла, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

В этот день девочка жаловалась на головную боль, а потом потеряла сознание. Есть ли в этой истории криминальная подоплека, сейчас выясняет Следственный комитет. Пока известно, что следов насилия на теле девочки не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU