Состоятельные челябинцы мечтают сдать свои особняки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-22T10:37:00+03:00

Вензеля, золото и прочий шик - таков интерьер самого дорогого особняка в аренду в Челябинске. Фото: N1.RU

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Примета затянувшегося экономического кризиса: свои дворцы в аренду хотят сдать состоятельные челябинцы. По данным аналитиков портала N1.RU, число предложений о дорогих обжитых коттеджей за полгода выросла в три раза. Объявлений об аренде хором от 50 тысяч в месяц и выше сейчас девять, тогда как в августе было три.

Самый дорогой коттедж сдают в Тарасовке. Аренда — 200 тыс руб в месяц. При этом, кроме дорогого интерьера об этом дворце ничего неизвестно.

На фото особняка в Сосновском районе за 150 тыс руб в месяц видно, что в доме есть бассейн, огромный бильярд и большой приусадебный участок.

В СНТ «Заречный» усадьбу сдают за 120тыс руб в месяц.

Сдают хоромы толстосумы в аренду не от хорошей жизни. Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы портала недвижимости Анна Гринева, причина роста числа объектов в аренде — в отсутствии спроса при продаже. Цены на такие объекты доходят до сотни миллионов рублей, что сопоставимо с приличной недвижимостью за границей. Найти покупателей на такие дома в Челябинске очень сложно.

Некоторые владельцы крутой недвижимости не брезгуют сдавать коттеджи в аренду посуточно. Цена — от трех до 15 тыс руб за сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU