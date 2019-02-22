Парень из Челябинской области бросил престижную карьеру, чтобы петь
Денис Соболев отправился из города Копейска Челябинской области покорять Москву. Путь его лежит через шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Для проекта он выбрал очень добрую и позитивную песню. Он хочет доказать всем близким, что сделал правильный выбор, оставив престижную карьеру ради творчества. Что это была за работа и получится ли у него стать звездой, мы узнаем уже в эту субботу.
На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста.
Смотри новый сезон шоу «ПЕСНИ» уже в эту субботу в 20:00 на ТНТ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU