2019-02-22T14:10:30+03:00
Общество

Парень из Челябинской области бросил престижную карьеру, чтобы петь

Свое творчество он представил на суд Тимати и Баста
Ирина КАРЕЛИНА
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Денис Соболев. Фото: ТНТДенис Соболев. Фото: ТНТ
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Денис Соболев отправился из города Копейска Челябинской области покорять Москву. Путь его лежит через шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Для проекта он выбрал очень добрую и позитивную песню. Он хочет доказать всем близким, что сделал правильный выбор, оставив престижную карьеру ради творчества. Что это была за работа и получится ли у него стать звездой, мы узнаем уже в эту субботу.

На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста.

Смотри новый сезон шоу «ПЕСНИ» уже в эту субботу в 20:00 на ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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