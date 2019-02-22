2019-02-22T12:59:41+03:00
Общество

Стала известна причина смерти воспитанницы приюта в Троицке

Здоровая девочка внезапно упала замертво
Лидия ПЕСКОВА
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Бригада скорой не смогла вернуть девочку к жизни.Бригада скорой не смогла вернуть девочку к жизни.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Воспитанница приюта в Троицке скончалась от обширного инсульта, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений по Челябинской области.

— Смерть девочки была внезапной. Виной всему обширное нетравматическое кровоизлияние в мозг. После того как девочка пожаловалась на сильную головную боль, воспитатель немедленно вызывал медработника. Тот осмотрел ребенка и вызвал скорую помощь. Действия наших сотрудников были точными и сомнения не вызывают, — говорят в министерстве.

Напомним, одиннадцатилетняя девочка скончалась в четверг, 21 февраля. Бригада скорой пыталась ее реанимировать, но безрезультатно. Известно также, что раньше на свое здоровье ребенок не жаловался. По результатам последних медосмотров, девочка была здоровой.

Гибель девочки изучает Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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