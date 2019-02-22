Глава Озерска рассказал, кого и как наказали за забытого на веранде детсадовца

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-22T14:35:23+03:00

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История про воспитателя детского сада, которая оставила ребенка замерзать на уличной веранде, завершилась. Об итогах проверки написал на своей страничке в «ВК» глава Озерска Евгений Щербаков:

— Итак, служебная проверка в детском саду №58 окончена. По ее итогам к дисциплинарной ответственности привлечены старший воспитатель, воспитатель и младший воспитатель. Все они получили выговоры. Обязательно будет наказан и руководитель учреждения, соответствующие документы сейчас готовятся. Самое главное — сделать работу над ошибками. Не только в этом детском саду, в других тоже.

По поручению Щербакова сотрудников всех дошкольных организаций дополнительно проинструктировали о мерах охраны жизнедеятельности детей. Управлению образования велено следить за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU