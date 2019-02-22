Четверо из шестнадцати. Определены кандидаты на пост мэра Челябинска
Результативный итог предпраздничного вечера: в пятницу, 22 февраля, четыре кандидата на почт главы Челябинска успешно прошли собеседовании в конкурсной комиссии. Всего же было 16 соискателей. Каждый представлял программу развития миллионного города и тестировался на знание законов о местном самоуправлении.
Итак, испытание выдержали нынешний временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный.
Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе Челябинской городской Думы, предложения по развитию города у отобранных кандидатов касались модернизации транспортной системы, образования и медицины, благоустройства, строительства парков и скверов.
Председатель конкурсной комиссии Евгений Голицын заявил, что учитывался управленческий опыт, выверенность представленной программы и знание законов.
Имя нового градоначальника назовут депутаты Челябинской городской Думы во вторник, 26 февраля, на очередном заседании.
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