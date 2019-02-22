«Трактор» уступил СКА в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

СЕГОДНЯ 19:33 2019-02-22T19:33:37+03:00

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Напомним, что за два тура до окончания регулярно чемпионата черно-белые уже «застолбили» место в восьмерке сильнейших и право играть в Кубке Гагарина.

Игра с питерским СКА, который также решил все вопросы с выходом в плей-офф, была, скорее, контрольной тренировкой перед следующим этапом.

Принципиальность матчу придавал тот факт, что в тренерский штаб питерцев с этого сезона перебрался экс-главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин.

Гости открыли счет в середине первого периода, во втором легионер челябинцев Ник Бэйлен сравнял счет, но через несколько минут питерцы снова вышли вперед — 2:1. А в третьем периоде забросили и третью шайбу в пустые ворота (хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока). Итог — поражение «Трактора» — 1:3. Кстати, это шестое поражение челябинцев в семи последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В первом раунде плей-офф «Трактор» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом». Первые две игры черно-белые проведут на выезде 26 и 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU