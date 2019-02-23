В Челябинске по горячим следам поймали рецидивиста, грабившего ларьки
Ночью неизвестный обчистил торговый павильон по улице Мамина. Он вытащил деньги из кассы на глазах у продавца и сбежал. Продавец тут же позвонила в полицию. На место прибыл экипаж ППС.
За короткое время грабителя удалось задержать неподалеку от павильона. Им оказался 35-летний местный житель. Позже выяснилось, что он уже не раз привлекался за аналогичные преступления.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU