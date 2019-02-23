2019-02-23T13:44:21+03:00
Происшествия

В Челябинске по горячим следам поймали рецидивиста, грабившего ларьки

Он попался во время очередного воровства
Валентина ВАГАНОВА
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Грабителю грозит до четырех лет тюрьмы.Грабителю грозит до четырех лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ночью неизвестный обчистил торговый павильон по улице Мамина. Он вытащил деньги из кассы на глазах у продавца и сбежал. Продавец тут же позвонила в полицию. На место прибыл экипаж ППС.

За короткое время грабителя удалось задержать неподалеку от павильона. Им оказался 35-летний местный житель. Позже выяснилось, что он уже не раз привлекался за аналогичные преступления.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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