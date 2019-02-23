В Челябинской области на трассе М5 вспыхнула легковушка
В соцсети попало фото пылающего автомобиля на федеральной трассе М5. По словам очевидцев, машина, припаркованная на обочине, воспламенилась внезапно и выгорела полностью.
Водителя рядом не было, видимо, отправился за запчастями, чтобы устранить возникшую по дороге поломку. ЧП произошло вечером 22 февраля в Чебаркульском районе.
— Я в Челябинск ехал, она на аварийке стояла, за ней еще одна машина была. Наверное, релюшка замкнула, — предположил свидетель инцидента Михаил.
Однако один из пользователей предположил, что причина может быть совершенно иной.
— Вряд ли релюшка. Часто такие случаи были, когда машину сломанную обворовывали, а потом поджигали.
Машина полыхала почти час. Потушить ее помогли пожарные.
— Сообщение о возгорании поступило в 19:04. Пожар был ликвидирован в 19:56. На месте работали двое пожарных и одна единица техника, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU