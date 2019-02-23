2019-02-23T17:19:53+03:00
Общество

«Флэшмоб к 23 февраля»: в Кургане инспекторы ГИБДД вместе с автомобилистами выстроили машины в огромную звезду

Символ праздника сложили из 43 автомобилей
Валентина ВАГАНОВА
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В акции поучаствовали больше ста человек. Фото: ГИБДД Кургана.В акции поучаствовали больше ста человек. Фото: ГИБДД Кургана.
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Креативно поздравили зауральцев с Днем защитника Отечества представители автоклубов и инспекторы ГИБДД. Прямо на территории региональной Госавтоинспекции они выстроили 43 машины в форме символа праздника — пятиконечной звезды. Фигуру сняли с высоты и выложили фото в интернет. Включенная «аварийка» и дальний свет фар сделали картинку еще красивее.

— Во флэшмобе поучаствовали больше 100 активистов. Участники приезжали даже семьями. В завершении все поздравили друг друга с праздником, пожелали легких и безаварийных дорог, — рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Красиво, не правда ли? Фото: ГИБДД Кургана.

Красиво, не правда ли? Фото: ГИБДД Кургана.

Южноуральские автомобилисты тоже не раз устраивали подобные «автофлэшмобы». Так под Новый год магнитогорцы выстроили автомобили в огромные часы, которые вот-вот пробьют 12. Еще три года назад челябинцы из 90 машин сложили новогоднюю мерцающую елкуhttps://www.kp.ru/online/news/2603539/.

А вот танк Т-34, «построенный» из 130 челябинских автомобилей ко Дню Победы, вошел даже в Книгу рекордов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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