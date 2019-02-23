Пожар в девятиэтажке Челябинска попал на видео

23 Февр. 19:05 2019-02-23T19:07:30+03:00

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Сегодня, 23 февраля, жителям многоэтажного дома №2 по улице Южный Бульвар в Ленинском районе было не до празднования. Около 11 часов дня в четвертом подъезде их дома произошел пожар. Высотку заволокло дымом. На место примчались несколько пожарных машин и скорая помощь.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Причем на одном из видео жители вели съемку прямо из дома, эвакуации жильцов не было.

— Я живу в соседнем подъезде, нас не эвакуировали, а там где пожар был, не знаю. Но горела вроде бы не квартира, или бытовка или колясочная. При мне скорая помощь никого не увозила и помощь на месте никому не оказывала, — рассказал житель дома Владимир.

Возгорание тушили полтора часа.

— В 10:40 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар был ликвидирован в 12:15. На месте работали 30 пожарных и восемь единиц техники, — говорится в сводке ГУ МЧС России по Челябинской области.

Наш корреспондент попытался узнать подробности происшествия, но в пресс-службе чрезвычайного ведомства трубку не взяли.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/693707" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажке Челябинска.Видео: Владимир Федоров, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU