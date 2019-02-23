2019-02-23T20:00:31+03:00
Происшествия

В детском саду Челябинска, где массово заболели дети, приостановили работу пищеблока

Малыши подхватили острую кишечную инфекцию
Валентина ВАГАНОВА
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У заболевших детей высокая температура, понос и рвота.У заболевших детей высокая температура, понос и рвота.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В детском саду № 421, который находится в Ленинском районе Челябинска, идет проверка. По словам родителей, в середине недели десятки малышей слегли с высокой температурой и рвотой.

Сейчас Роспотребнадзор проводит расследование в учреждении.

— Зарегистрировано шесть случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии у детей и персонала. В детском саду проводится дезинфекция мест общего пользования, пищеблока, а также ведется медицинское наблюдение за контактными. Деятельность пищеблока приостановлена до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и анализов от сотрудников пищеблока, — рассказали в пресс-службе Роспортребнадзора Челябинской области.

Специалисты взяли анализы у больных, а также исследовали блюда в столовой, воду, дезинцифирующие средства и смывы из внешней среды. Выяснилось, что причиной заболевания детей и сотрудников садика стал норовирус.

Противоэпидемические мероприятия и расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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