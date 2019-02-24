2019-02-24T10:19:59+03:00
Происшествия

ЧП в Магнитогорске: загорелся дом, в котором в декабре взорвался подъезд

Дым повалил с первого этажа
Ольга АНТОНОВА
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Перепуганные жители дома снимали машины пожарных расчетов с улицы, в ночной тьме. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vc.comПерепуганные жители дома снимали машины пожарных расчетов с улицы, в ночной тьме. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vc.com
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Дом по проспекту Карла Маркса, 164 — многострадальный. Не успели жильцы многоэтажки оправиться от шока трагедии 31 декабря, когда из-за сильнейшего взрыва бытового газа обрушился подъезд, как случилась новая напасть.

Глубокой ночью 24 февраля повалил дым из подсобки магазина «Зори Урала», который расположен на первом этаже здания. Перепуганные жильцы, почуяв резкий запах, вызвали пожарных. Расчеты экстренной службы примчались немедля.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в короткое время пожар был локализован и ликвидирован. На подмогу пожарным прибыли силы муниципального звена областной подситстемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Пожар тушили 38 человек и 12 единиц техники.

Предосторожности ради из нескольких подъездом дома пожарные эвакуировали 61 человека. В том числе, 11 детей. Тревожную ночь люди провели в обогреваемых автобусах. Квартиры, тем временем, проветривали от дыма. Пострадавших нет.

В соцсетях жители многоэтажки рисуют картину случившегося.

Яна: «Пожарным — огромное спасибо! Все оперативно, слаженно, разговаривали, помогали и успокаивали».

Олеся: «Переезжать нужно! Хорошо, есть право выбора съезжать или нет. Решение у каждого свое».

Дмитрий: «Эти «Зори Урала» — сельпо. Под большим вопросом состояние проводки. Вентиляции нет: в жару задохнуться можно. Кто-то зарядник оставил в розетке или кипятильник».

Обстоятельства ЧП выясняют специалисты отдела дознания.

Только ранним утром людям позволили вернуться в квартиры. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Только ранним утром людям позволили вернуться в квартиры. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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