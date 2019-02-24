Вне зоны доступа. Квартиры во взорванном доме в Магнитогорске не могут обследовать эксперты

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-24T10:56:24+03:00

Дом могут разделить на два здания. Главное - убедиться в безопасности уцелевших конструкций. Фото: группа "Новости Магнитогорска" vc.com

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Только после тщательного обследования специалистами «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» подъездов дома №164 по пр Карла Маркса в Магнитогорске станет известно, можно ли в многоэтажке жить дальше.

Окончательного решения по дому, где утром 31 декабря прогремел взрыв, пока нет. Основная версия трагедии, напомним, — взрыв бытового газа. Демонтированы седьмой и восьмой подъезды: их жильцам покупают новые квартиры. Одну из них обживает семья годовалого Ванечки Фокина, выжившего в руинах дома на трескучем морозе.

На время демонтажных работ прилегающие подъезды — пятый, шестой, девятый и десятый — расселялись. Мнение собственников жилищ в уцелевших подъездах дома по вопросу — переезжать или нет — разделилось. Власти решили так: только после тщательного обследования всех квартир дома картина его состояния станет полной.

Однако, есть в доме жильцы, которые не пускают экспертов для обследования. Об этом сообщает сайт magnitogorsk.ru

Администрация города обращается к собственникам с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ в жилые помещения сотрудников «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» для проведения обследования. В списке — 17 жилищ. И обследовать нужно каждую!

Напомним, что ночью 24 февраля 61 житель дома был эвакуирован из-за пожара в подсобном помещении магазина на первом этаже злополучной многоэтажки. Никто не пострадал. Огонь локализован и потушен.

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