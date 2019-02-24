Вне зоны доступа. Квартиры во взорванном доме в Магнитогорске не могут обследовать эксперты
Только после тщательного обследования специалистами «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» подъездов дома №164 по пр Карла Маркса в Магнитогорске станет известно, можно ли в многоэтажке жить дальше.
Окончательного решения по дому, где утром 31 декабря прогремел взрыв, пока нет. Основная версия трагедии, напомним, — взрыв бытового газа. Демонтированы седьмой и восьмой подъезды: их жильцам покупают новые квартиры. Одну из них обживает семья годовалого Ванечки Фокина, выжившего в руинах дома на трескучем морозе.
На время демонтажных работ прилегающие подъезды — пятый, шестой, девятый и десятый — расселялись. Мнение собственников жилищ в уцелевших подъездах дома по вопросу — переезжать или нет — разделилось. Власти решили так: только после тщательного обследования всех квартир дома картина его состояния станет полной.
Однако, есть в доме жильцы, которые не пускают экспертов для обследования. Об этом сообщает сайт magnitogorsk.ru
Администрация города обращается к собственникам с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ в жилые помещения сотрудников «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» для проведения обследования. В списке — 17 жилищ. И обследовать нужно каждую!
Напомним, что ночью 24 февраля 61 житель дома был эвакуирован из-за пожара в подсобном помещении магазина на первом этаже злополучной многоэтажки. Никто не пострадал. Огонь локализован и потушен.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»