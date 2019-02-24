2019-02-24T13:05:10+03:00
Общество

В Снежинске с незнакомцами ушли 14 детей

«Комсомолка» узнала, кто и зачем увел ребят в закрытом городе Челябинской области
Ольга АНТОНОВА
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Берегите детей!Берегите детей!Фото: Олег УКЛАДОВ
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В день защитника Отечества, 23 февраля, в закрытом городе Снежинск Челябинской области, прошел социальный эксперимент «Уйдет ли мой ребенок с незнакомцем». Как сообщает сайт «Снежинск сегодня», в проекте волонтерского поискового отряда «Снежинск-СПАС» и Ассоциацией семей «ЗатоНасМного» участвовали 20 детей с возрасте от пять до десяти лет. Разумеется, с согласия родителей.

Папы и мамы ни о чем чад не предупреждали.

Эксперимент проходил на игровых площадках стадиона им Гагарина и парка. Все действия взрослых, условных «незнакомцев», и детей записывали на аудио и видео.

Увы, итог эксперимента оказался неутешительным. Почти все дети излишне доверчивы. Из 20 мальчиков и девочек с незнакомцами ушли 14. Стоило пообещать какую-то «замануху»: шоколодку, игрушку, «посмотреть котеночка», как ребята радостно бежали неизвестно куда.

И только шесть бдительных ребят отказались идти с незнакомцами. Во время эксперимента родители маячили в парке и на стадионе, но вдалеке от детей. Один ребенок побежал к матери. Второй достал мобильный и набрал номер родительницы. Четверо отказались уйти «потому что мама не велела».

Кстати, после эксперимента родителям и детям прокрутили видео общения с незнакомцами. Мамы и папы были обескуражены: они-то думали, что их дети осторожные. А ребята не могли объяснить, почему повелись на уловки.

Что должен сделать каждый ответственный родитель? Научить ребенка не быть безалаберным!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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