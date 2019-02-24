«Мало сгрести в кучи». Челябинцы снимают дворы, заваленные горами грязного снега
Дорога почищена, но перейти ее все равно невозможно. Знаете, почему? Потому что ответственные за содержание проезжей части и тротуара все не могут никак договориться, кому вычищать пространство у бордюра. Немногочисленные дворники скидывают снег на дорогу. Уборочные машины с щетками сметают снег на тротуар. Пробирайся к автобусу или троллейбусу на остановке как хочешь!
Отдельная головная боль — не вычищенные «островки безопасности» посреди дорог, где пешеходы ждут зеленого сигнала светофора. Тут полно грязного снега!
Очень страшно выглядят никчемные железные заборы вдоль тротуаров. Мало того, что они сожрали и так скромное в Челябинске пространство для пешеходов, так сейчас еще полностью завалены смерзшимся грязным снегом. Вычистить металлические секции могут только дворнии — ломиком, лопатой, метлой. Но где они, те дворники?
Губернатор Борис Дубровский жестко раскритиковал челябинских чиновников за завалы снега. Но горожане уточняют: мало все сгрести в кучи; снег нужно вывозить на полигоны. Иначе весной город утонет в грязной талой воде.
Такие кучи - почти в каждом дворе! Фото: соцсети.
Куда жаловаться на кучи снега?
1. Электронную жалобу в администрацию города отправьте на сайте cheladmin.ru. На запрос обязаны ответить.
2. На состояние крупных магистралей (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) жалуйтесь в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: (351) 727-46-26.
3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:
4. Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;
5. Курчатовской район: 741-45-48;
6. Ленинский район: 256-23-05;
7. Металлургический район: 735-80-14;
8. Советский район: 237-26-23, 237-26-33;
9. Тракторозаводский район: 775-30-39;
10. Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.
11. На сугробы во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.
ИСТОЧНИК KP.RU