«Мало сгрести в кучи». Челябинцы снимают дворы, заваленные горами грязного снега

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-24T14:55:34+03:00

После того, как губернатор Борис Дубровский распек мэрию за плохую уборку, горожане размещают в соцсетях фоторепортажи

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Дорога почищена, но перейти ее все равно невозможно. Знаете, почему? Потому что ответственные за содержание проезжей части и тротуара все не могут никак договориться, кому вычищать пространство у бордюра. Немногочисленные дворники скидывают снег на дорогу. Уборочные машины с щетками сметают снег на тротуар. Пробирайся к автобусу или троллейбусу на остановке как хочешь!

Отдельная головная боль — не вычищенные «островки безопасности» посреди дорог, где пешеходы ждут зеленого сигнала светофора. Тут полно грязного снега!

Очень страшно выглядят никчемные железные заборы вдоль тротуаров. Мало того, что они сожрали и так скромное в Челябинске пространство для пешеходов, так сейчас еще полностью завалены смерзшимся грязным снегом. Вычистить металлические секции могут только дворнии — ломиком, лопатой, метлой. Но где они, те дворники?

Губернатор Борис Дубровский жестко раскритиковал челябинских чиновников за завалы снега. Но горожане уточняют: мало все сгрести в кучи; снег нужно вывозить на полигоны. Иначе весной город утонет в грязной талой воде.

Такие кучи - почти в каждом дворе! Фото: соцсети.

Куда жаловаться на кучи снега?

1. Электронную жалобу в администрацию города отправьте на сайте cheladmin.ru. На запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) жалуйтесь в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: (351) 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

4. Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

5. Курчатовской район: 741-45-48;

6. Ленинский район: 256-23-05;

7. Металлургический район: 735-80-14;

8. Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

9. Тракторозаводский район: 775-30-39;

10. Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

11. На сугробы во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU