В Челябинске сдают в аренду коттеджи опальных политиков
Аналитики портала N1.RU составили свежий топ пригородных особняков, которые сдают в аренду в городе и пригороде Челябинска.
1 МЕСТО
Коттедж в Тарасовке. 200 тыс. руб. в месяц. Интерьер в классическом стиле. Больше информации о коттедже нет.
— С учетом того, что некоторых жителей поселка трясут силовики, а некоторые из них скрываются за границей, вы можете догадаться и сами, что сдают здесь дома опальных политиков, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» челябинский риэлтор. — Дела у них нынче не очень хорошо идут, деньги лишними не будут.
2 МЕСТО
Сосновский район. 150 тыс. руб. в месяц. Дорогой интерьер, бассейн, бильярд, приусадебный участок.
3 МЕСТО
СНТ «Заречный». 120 тыс. руб. в месяц. В доме: бассейн, сауна, сан узел, два входа в дом, вход с веранды.
Получается, что в сутки в среднем проживание в самых дорогих коттеджах стоит — 5 тыс. руб. Это цена скромного двухкомнатного номера в отеле Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU