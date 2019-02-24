В Челябинске сдают в аренду коттеджи опальных политиков

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-24T20:12:37+03:00

Хотите пожить в большом доме, готовьте сотню тысяч в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Аналитики портала N1.RU составили свежий топ пригородных особняков, которые сдают в аренду в городе и пригороде Челябинска.

1 МЕСТО

Коттедж в Тарасовке. 200 тыс. руб. в месяц. Интерьер в классическом стиле. Больше информации о коттедже нет.

— С учетом того, что некоторых жителей поселка трясут силовики, а некоторые из них скрываются за границей, вы можете догадаться и сами, что сдают здесь дома опальных политиков, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» челябинский риэлтор. — Дела у них нынче не очень хорошо идут, деньги лишними не будут.

2 МЕСТО

Сосновский район. 150 тыс. руб. в месяц. Дорогой интерьер, бассейн, бильярд, приусадебный участок.

3 МЕСТО

СНТ «Заречный». 120 тыс. руб. в месяц. В доме: бассейн, сауна, сан узел, два входа в дом, вход с веранды.

Получается, что в сутки в среднем проживание в самых дорогих коттеджах стоит — 5 тыс. руб. Это цена скромного двухкомнатного номера в отеле Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU