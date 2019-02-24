В Магнитогорске водитель маршрутки заставил платит пассажирку дважды

СЕГОДНЯ 20:44 2019-02-24T20:44:42+03:00

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В группе «Черное и бело. Магнитогорск» появился такой пост:

— Сегодня я села на маршрутку под номером 43. Передала деньги за проезд, и тут водитель обернулся ко мне и сказал, чтобы я заплатила. Я отказалась. Тогда он остановился и велел мне выйти. Грозил, что Аллах накажет! После перепалки за меня заплатил один из пассажиров, лишь бы побыстрее поехать. Очень удобно водителю врать, ведь билеты он не выдает! Я стала его фотографировать, чтобы люди знали, с кем ездить нельзя! Он уворачивался от камеры. Когда я вышла, услышала в свой адрес матерный водопад. Люди, не садитесь в этот маршрут! День у меня испорчен. Остается вопрос к властям: порядок хоть когда-нибудь будет в этой сфере?

Пост только появился, но сразу собрал с десяток комментариев:

— Ужасно!!! А главное ведь не чем не докажешь,что оплатил, билеты не дают!

— Была свидетелем такой же сцены в другой маршрутке. Специально похоже они так...

— От усталости водитель не верно посчитал. Он не виноват, виноваты власти наши, потому что не заставляют их давать билеты и рассчитываться на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU