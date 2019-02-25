На жилом доме в Челябинске выросла сосулька длиной в два этажа

СЕГОДНЯ 05:42 2019-02-25T05:50:16+03:00

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На балконах двух верхних этажей в доме №19 по улице 50 лет ВЛКСМ образовался «ледяной водопад». Двухметровые сосульки могут в любой момент обломиться и упасть на прохожих. Обеспокоенные жители выложили фото «ледяных балконов» в соцсети, в надежде, что их, наконец, собьют хозяева квартир или коммунальщики.

— В одной квартире, где все заледенело, живет бабулька, ей плевать на лед. А ниже живу я. Очень хочу это сбить, но боюсь, что разобьет стекло на балконе. Но решусь и попробую, может, поднимусь к соседям и собью, — написала в комментариях под фото хозяйка квартиры.

Челябинцы посоветовали девушке все-таки не рисковать самой, а вызвать коммунальщиков.

Напомним, Госжилинспекция собирает «фотогалерею» опасных сосулек. Челябинцам предложили присылать фото гигантских ледышек на электронный адрес gzhi@mail.ru. Управляющим компаниям за вовремя не сбитые сосульки грозит штраф в 300 тысяч и даже лишение лицензии на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU