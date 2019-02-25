Жители Челябинской области спасли умирающую на трассе собаку

СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-25T06:54:12+03:00

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Добрая история произошла на выходных в Магнитогорске. Автомобилисты заметили на трассе беспризорную немецкую овчарку. Взять с собой не смогли, но написали пост в соцсетях в надежде, что питомцу помогут.

— Немецкая овчарка умирает на трассе Магнитогорск-Белорецк, в 500 м от заправки, которая находится на перекрестке Ташбулатово. Взять собой в машину не могли машина полная. Накормили курицей. У собаки нет сил, одни кости торчат, хвост оторван, видимо, примерз, и она его оторвала, сочится кровь. Кто-нибудь помогите доехать собаке до цивилизации или окажите помощь.

Тут же откликнулись неравнодушные и выехали за бедолагой. Но на указанном месте собаки не оказалось.

— Собаки нет, следы ушли на трассу и в сторону заправки. В ближайших окрестностях тоже не нашли ее, — написала Яна.

Отыскали хвостатую только через сутки. На помощь ей приехали сразу несколько добрых людей. Собака долго не давалась помощникам, оголяла зубы, лаяла. Но магнитогорцам все-таки удалось поймать ее и посадить в машину.

Собаку передали зоозашитникам, которые пообещали ее вылечить. Фото: группа во ВКонтакте «На дорогах Магнитки»

— Собаку привез в поселок Смеловский, там ее взяли на передержку, а затем должны были передать зоозащитникам, которые вылечат. Это девочка, нашел ее на заправке, видимо, она туда вернулась. После лечения собаке пообещали найти дом. Думаю, будет все в порядке, — рассказал спаситель животного Андрей.

В комментариях магнитогорцы поблагодарили всех, кто не оставил животное в беде и спас ему жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU