В Челябинске эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-25T07:54:47+03:00

Звонок от лжеминера поступил в 03:07. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

Из здания вывели больше ста человек

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Сегодня ночью, 25 февраля, из челябинского железнодорожного вокзала вывели людей. Здание оцепили полицейские. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.

— Ночью эвакуировали железнодорожный вокзал. Территория оцеплена, люди стоят на улице, внутрь никого не пускают, — рассказал очевидец Дмитрий.

В транспортной полиции уточнили, что инцидент произошел в половине четвертого ночи.

— Поступило телефонное сообщение, что на вокзале Челябинска находится предмет, который представляет опасность. Сразу сотрудники транспортной полиции провели все необходимые мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружили. Эвакуировали 73 пассажира и 30 работников вокзала. Через 1 час 20 минут все мероприятия были завершены, вокзал продолжил работу в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Лжеминера установили и доставили в отдел. Им оказалась 27-летняя челябинка, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Эвакуация на железнодорожном вокзале в Челябинске 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU