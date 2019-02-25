В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом
Сегодня днем, 25 февраля, на главной улице города «прижались» друг к другу автобус и троллейбус. Авария произошла на проспекте Ленина неподалеку от «Уральских пельменей». По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса.
— Тут очевидно виноват автобус — обходил справа, пока троллейбус стрелку проходил, решил перестроиться, не успел, — предположил Александр.
По словам очевидцев, виноват водитель автобуса. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобилисты пишут в соцсетях, что транспорт образовал небольшой затор. Сейчас, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», на проспекте Ленина спокойно, никаких заторов нет. Видимо, последствия аварии быстро устранили.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.
Пробки на месте аварии нет. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
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ИСТОЧНИК KP.RU