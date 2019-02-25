2019-02-25T08:53:58+03:00
Происшествия

В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом

Из-за ДТП образовалась небольшая пробка
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Авария произошла на проспекте Ленина. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».Авария произошла на проспекте Ленина. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 25 февраля, на главной улице города «прижались» друг к другу автобус и троллейбус. Авария произошла на проспекте Ленина неподалеку от «Уральских пельменей». По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса.

— Тут очевидно виноват автобус — обходил справа, пока троллейбус стрелку проходил, решил перестроиться, не успел, — предположил Александр.

По словам очевидцев, виноват водитель автобуса. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

По словам очевидцев, виноват водитель автобуса. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобилисты пишут в соцсетях, что транспорт образовал небольшой затор. Сейчас, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», на проспекте Ленина спокойно, никаких заторов нет. Видимо, последствия аварии быстро устранили.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.

Пробки на месте аварии нет. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

Пробки на месте аварии нет. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске старшеклассник поймал грабителя, напавшего на соседку
Названа причина пожара в магнитогорской десятиэтажке, где обрушился подъезд
Два водителя получили судимости из-за поддельных полисов ОСАГО в Челябинской области
Весна близко: в челябинском зоопарке проснулся бурый мишка
Челябинвестбанк вошел в топ-20 банков РФ по объему кредитования МСБ
В Челябинске эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Жители Челябинской области спасли умирающую на трассе собаку
На жилом доме в Челябинске выросла сосулька длиной в два этажа
В Магнитогорске водитель маршрутки заставил платит пассажирку дважды
В Челябинске сдают в аренду коттеджи опальных политиков
«Мало сгрести в кучи». Челябинцы снимают дворы, заваленные горами грязного снега
В Снежинске с незнакомцами ушли 14 детей