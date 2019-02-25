Челябинвестбанк вошел в топ-20 банков РФ по объему кредитования МСБ

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-25T09:31:11+03:00

По итогам исследования агентства «Эксперт РА», ПАО «Челябинвестбанк» занимает 18-ю строчку рэнкинга российских банков по объемам кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса за 2018 год

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По итогам исследования агентства «Эксперт РА», ПАО «Челябинвестбанк» занимает 18-ю строчку рэнкинга российских банков по объемам кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса за 2018 год. Объем выдачи составил 19,1 млрд рублей, при этом он увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом.

В общем объеме кредитов, выданных банком в корпоративный сектор в 2018 году, кредиты, малому и среднему бизнесу составляют более 50%. В отраслевом срезе присутствуют торговые, производственные, сельскохозяйственные предприятия, различные предприятия сферы услуг — в банке нет стоп-факторов по отраслям для предоставления кредитов.

Для малых предприятий в банке действуют специальные программы, позволяющие получить кредит с минимальным пакетом документов; есть кредитные продукты, не предусматривающие обеспечения. «Мы стремимся сделать финансирование доступным для малых предприятий, чтобы они могли развивать свой бизнес» — поясняет Евгений Вертяховский, начальник управления кредитования юридических лиц и ИП ПАО «Челябинвестбанк». — С этой же целью банк участвует в программах кредитования с государственной поддержкой. В их числе новая программа Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию «8,5», а с 2017 года мы выдаем кредиты по программе поддержки сельхозпроизводителей, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ».

С каждой заявкой на кредит и с каждым потенциальным заемщиком в Челябинвестбанке работают индивидуально. Условия кредитования и список документов можно найти на сайте chelinvest.ru в разделе для юридических лиц «Кредитование». Также в этом разделе можно отправить онлайн заявку на кредит для предварительного рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU